SPD erinnert zum Schulstart: Masken und Abstand!

Eine Mund-Nasen-Bedeckung liegt auf einem Schultisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens SPD erinnert mit einer Postkartenaktion zum Start ins neue Schul- und Kitajahr an die Corona-Regeln. Eltern und Kinder würden unter dem Motto «Maske auf & Abstand halten» dazu aufgerufen, nicht nachlässig zu werden, sagte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Generalsekretär Christoph Degen am Donnerstag in Wiesbaden. Die angekündigte Maskenpflicht auf dem Schulgelände außerhalb der Klassenräume begrüßte er. Allerdings habe das Land die Schulen zu spät informiert.

Degen forderte von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) einen landesweiten Stufenplan, der den Schulen klare Vorgaben mache, was zu tun ist, wenn die Ansteckungen lokal oder regional steigen. Solche Papiere gebe es beispielsweise in Bayern und Thüringen. «Warum so ein Plan in Hessen verzichtbar sein soll, bleibt das Geheimnis des Kultusministers», sagte Degen.