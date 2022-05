SPD-Fraktion macht sich für Wahlrecht ab 16 Jahren stark

Der hessische SPD-Fraktionsvorsitzende Günter Rudolph im hessischen Landtag. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - In der Frage nach einer möglichen Absenkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen ist der hessische Landtag gespalten. Die SPD-Fraktion warb am Mittwoch in Wiesbaden für ihren Gesetzesentwurf für ein Wahlrecht ab 16 Jahren. „Die Ergebnisse aus der politikwissenschaftlichen Forschung untermauern nachdrücklich, dass politisches Interesse und Engagement bei 16- und 17-Jährigen nicht weniger ausgeprägt sind als bei 18-Jährigen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Günter Rudolph. Die SPD strebe mittelfristig auch die Einführung des aktiven Wahlrechts ab 16 Jahren auf Landesebene an.

Derzeit gilt auf kommunaler Ebene ein aktives Wahlrecht ab 18 Jahren, wie auch bei der Bundestags- und der hessischen Landtagswahl. „Es bleibt auch in Zukunft sinnvoll, das Wahlalter an die Volljährigkeit zu koppeln“, sagte der jugendpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Max Schad. „Alles andere würde unweigerlich Widersprüche hervorrufen.“

© dpa-infocom, dpa:220511-99-243996/2