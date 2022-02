SPD-Fraktionschef: „25 Jahre CDU-Herrschaft sind genug“

GÜNTER RUDOLPH

Günter Rudolph wurde am 13. März 1956 in Edermünde geboren. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst. Seit 1995 sitzt der Sozialdemokrat, der 1972 wegen Willy Brandt in die Partei eintrat, im Landtag. Im Jahr 2009 wurde Rudolph Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, am 14. Dezember 2021 Fraktionsvorsitzender. Seit 1977 ist der Nordhesse Gemeindevertreter in Edermünde (seit 1982 als Fraktionsvorsitzender), seit 1997 zudem Mitglied des Kreistags im Schwalm-Eder-Kreis.