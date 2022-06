SPD-Fraktionschef: Hessen braucht echten Aufbruch

Günter Rudolph,SPD-Fraktionschef. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Die SPD-Opposition hat die Landesregierung nach dem Wechsel des Ministerpräsidenten zu einem echten Aufbruch aufgefordert. Nord- und Osthessen finde bei Schwarz-Grün nicht statt, kritisierte SPD-Fraktionschef Günter Rudolph am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden. Diese Regionen seien ein Raum ohne politische Bedeutung für die Landesregierung. Auch sei ein echter Bildungsaufbruch in Hessen erforderlich. Die SPD befürchte jedoch, dass es auch mit dem neuen Regierungschef Boris Rhein (CDU) nur ein „weiter so“ geben werde. „Es liegt Mehltau über dem Land. Wir brauchen einen echten Aufbruch“, mahnte der Sozialdemokrat.

