SPD Hessen stellt Landesliste für die Bundestagswahl auf

Offenbach - Die hessische SPD stimmt am Samstag bei einem Landesparteitag (10.00 Uhr) in Offenbach über ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl im Herbst ab. Um die Abstandsregeln in der Corona-Pandemie besser einhalten zu können, treffen sich die Sozialdemokraten in einem Fußballstadion. Für die Spitzenposition bewirbt sich der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth. Einen Gegenkandidaten gab es zunächst nicht.

Derzeit stellt Hessen zwölf Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion. Mit Blick auf die Umfragewerte der Partei könnten es nach der Wahl am 26. September weniger sein. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will sich nicht mehr um ein Bundestagsmandat bewerben.

Nach den Worten der hessischen Parteivorsitzenden Nancy Faeser steht neben der Listenwahl das Thema «Zukunft der Arbeit» im Mittelpunkt der Debatte. Es gehe der SPD darum, die Folgen von Klimawandel und Digitalisierung so zu gestalten, dass Arbeitsplätze erhalten blieben.

Auf dem Parteitag soll außerdem über Unterstützung für Kinder und Familien diskutiert werden, um die sozialen Folgen der Pandemie abzufedern. Auch das Thema Rassismus und die Rechtsextremismus-Vorwürfe gegen hessische Polizisten stehen auf der Agenda.

