SPD Hessen zieht mit Roth an der Spitze in Bundestagswahl

Offenbach - Michael Roth führt die Landesliste der SPD in Hessen für die Bundestagswahl im Herbst an. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt wurde am Samstag auf einem Landesparteitag in Offenbach auf Listenplatz eins gewählt, wie der Sprecher der Partei mitteilte. Roth (50) erhielt 92,7 Prozent der Delegiertenstimmen. Auf den weiteren Plätzen folgen Dagmar Schmidt, Kaweh Mansoori, Bettina Müller und Sören Bartol. Die Liste hat insgesamt 51 Plätze.

Die Vorsitzende der hessischen SPD, Nancy Faeser, sagte: «Der Parteitag heute hat gezeigt, dass die hessische SPD hochmotiviert und mit positiver Energie in den Bundestagswahlkampf geht.» Die Landesliste bilde «insgesamt die Vielfältigkeit unserer Partei und die Diversität der Gesellschaft, in der wir leben, ab». Sie sei sehr zuversichtlich, dass die SPD «nicht nur den Willen, sondern auch alle Chancen hat, am 26. September ein gutes Ergebnis zu erreichen», so Faeser.

Um die Abstandsregeln in der Corona-Pandemie besser einhalten zu können, trafen sich die Sozialdemokraten in einem Fußballstadion. Derzeit stellt Hessen zwölf Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion. Mit Blick auf die Umfragewerte der Partei könnten es nach der Wahl am 26. September weniger sein. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will sich nicht mehr um ein Bundestagsmandat bewerben.

