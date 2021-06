SPD will Türkisch- und Griechischstunden an Hessens Schulen

Hessens Kultusminister Alexander Lorz bezieht Stellung zum Vorschlag der SPD-Fraktion, Türkisch und Griechisch in das Fremdsprachenangebot an Schulen aufzunehmen. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Türkisch und Griechisch sollten nach einer Forderung der hessischen SPD-Landtagsfraktion in das Fremdsprachenangebot an Schulen aufgenommen werden. "Dazu benötigt die Landesregierung ein Konzept zur Modernisierung des Fremdsprachenangebotes, das sich an den Bedarfen der Eltern und Kinder vor Ort orientiert", sagte der integrationspolitische Sprecher, Turgut Yüksel. Bisher handle die schwarz-grüne Landesregierung an der Lebensrealität der hessischen Bürger vorbei.

Bisher sei geplant, neben Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Altgriechisch und Latein in Zukunft auch Polnisch, Chinesisch, Portugiesisch und Arabisch in das Lehrangebot aufzunehmen, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Man wolle mit dieser Auswahl nicht die türkeistämmigen Bürger und Bürgerinnen kränken, müsse sich allerdings bei der Zahl der Sprachen beschränken.

Türkisch als fester Bestandteil hessischer Multikulturalität

Verknüpfte Artikel

Die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Elisabeth Kula, sagte, das Angebot sei nicht ausreichend. Schließlich sei in Hessen Türkisch die wichtigste Herkunftssprache nach Deutsch. "Hier leben etwa 300.000 Menschen türkischer Herkunft. Daher ist es vollkommen unverständlich, warum dieser großen Personengruppe nicht Rechnung getragen und ihre Sprache als zweite oder dritte Fremdsprache in den Schulen angeboten wird", erklärte Kula. Die Sprache sei fester Bestandteil hessischer Multikulturalität.

Anno Enners von der AfD widersprach diesen Forderungen. Es sei wichtiger, Holländisch oder Tschechisch zu lehren, sagte er. "Denn mit diesen Sprachen könnte man schließlich die Partnerschaft zu unseren direkten Nachbarn deutlich vertiefen."

AG der Türkischen Moscheevereine enttäuscht

Die Arbeitsgemeinschaft der Türkischen Moscheevereine hatte sich vor der Landtagsdebatte in einem offenen Brief an die Landesregierung gewandt. Ihr Koordinator Hüseyin Kurt erklärte darin seine Freude darüber, dass Hessen die Bedeutung der Mehrsprachigkeit erkannt habe. "Wir haben jedoch keine plausible Erklärung dafür, dass die türkische Sprache in diese Erweiterung des Sprachangebots an Schulen nicht aufgenommen wurde", kritisierte Kurt. Er sei sehr enttäuscht und empört darüber, dass die türkische Sprache in diesem Antrag ignoriert werde.