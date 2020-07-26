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Sonntag, 26.07.2020 - 19:00
4 min

Sperrstunde auf dem Frankfurter Opernplatz zeigt Wirkung

Eine Woche nach den Ausschreitungen war in der Mainmetropole am vergangenen Wochenende einiges anders. Erstmals galt für den Platz vor dem altehrwürdigen Opernhaus eine Sperrstunde.

Nadine Peter: Digitalreporterin
Von Nadine Peter
Digitalreporterin
Die Polizei sprach von nur rund 300 Feiernden auf dem Opernplatz am vergangenen Wochenende. Foto: dpa

Die Polizei sprach von nur rund 300 Feiernden auf dem Opernplatz am vergangenen Wochenende. (Foto: dpa)

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