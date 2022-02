Sport Hessen: Ungeimpfte können im Freien wieder mitspielen

Bis zuletzt hatte im Freiluftsport bekanntermaßen noch strikt das 2G-Modell gegolten. Archivfoto: imago

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Die Hotspot-Regeln sind in Hessen bekanntermaßen Geschichte. Seit dem vergangenen Montag gelten - Stand jetzt erst einmal bis zum 6. März - wieder andere Corona-Bestimmungen. Neben der Aufhebung von beispielsweise der Maskenpflicht in Fußgängerzonen hat dies auch Auswirkungen auf den Sport. Genauer gesagt vor allem auf das sportliche Geschehen unter freiem Himmel. Denn im Freien "ist das Sporttreiben vollumfänglich für alle Personen unabhängig vom Impfstatus erlaubt", erläutert das Hessische Ministerium des Innern und für Sport auf Anfrage dieser Zeitung. Die Sportausübung in Sportstätten sei grundsätzlich zulässig, wenn "ein sportartspezifisches Hygienekonzept nach §5 der Verordnung vorliegt".

Im Hallensport weiterhin 2G-Plus-Modell

Bis zuletzt hatte im Freiluftsport bekanntermaßen noch strikt das 2G-Modell gegolten. Ungeimpfte Spielerinnen und Spieler konnten somit nicht teilnehmen. Das dürfte sich nun erst einmal wieder ändern. So ist beispielsweise auch das Wiesbadener Sportamt in den abschließenden Schritten der Prüfung und will die überarbeitenden Corona-Regeln den Sportvereinen in gewohnter Art und Weise in einer Art Übersicht zeitnah zur Verfügung stellen.

Für die Hallensportler ändert sich derweil erst einmal nichts Grundlegendes. In Sporthallen gilt - genau wie in den Innenbereichen von Freiluft-Sportanlagen (Umkleidekabinen etc.) - weiterhin die 2G-Plus-Regel für alle Sportlerinnen und Sportler. Das bestätigt ebenfalls das Hessische Ministerium des Innern und für Sport und verweist ausdrücklich darauf, dass Reithallen ebenfalls unter die 2G-Plus-Regeln fallen. Zudem heißt es generell: "Ausgenommen davon sind Kinder unter 18 und aus medizinischen Gründen nicht impfbare Personen."

LANDESSPORTBUND BIETET ÜBERBLICK Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport verweist außerdem auf die Seite des Landessportbunds Hessen. Dort sind unter "Corona/Aktuelle Infos" in "FAQ" ebenfalls wesentliche Punkte zusammengefasst: www.landessportbund-hessen.de



Strengere Regeln für Zuschauer auf Freiluftanlagen

Für Irritationen sorgte in der Pressemitteilung des Landes Hessen zunächst folgender, auf den Freiluftsport bezogene Passus: "2G über 10 Teilnehmer/Zuschauer". Doch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport erläutert nun auf Nachfrage, dass mit dieser Regel "nur die Zuschauerinnen und Zuschauer gemeint" sind. "Die Sportler werden nicht mitgezählt", heißt es weiter. Auf Freiluftanlagen gilt 2G über zehn Teilnehmer/Zuschauer sowie 2G-Plus über 250 Teilnehmer/Zuschauer. Zuschauer müssen also auch bei Freiluftsportarten in aller Regel einen 2G-Nachweis erbringen.

Mehr Fans in den Profistadien erlaubt:

Weiterführende Links

Erleichterungen brachte die neue Corona-Verordnung bekanntermaßen für den Profisport. Bei Großveranstaltungen sind wieder deutlich mehr Zuschauer erlaubt. So dürfen im Freien maximal 10 000 Zuschauer und in Hallen maximal 4000 Zuschauer eingelassen werden. Was wiederum der Frankfurter Eintracht noch nicht weit genug geht: Sportvorstand Markus Krösche hatte zuletzt eine Vollauslastung der Stadien gefordert und Kritik an den politischen Entscheidungen geübt.

Bis zu 4882 Fans bei kommenden zwei SVWW-Heimspielen

Doch zurück zu den neuen Corona-Regeln. Die besagen im Freien nämlich auch: "ab dem 250. Platz maximal 50 Prozent Auslastung" sowie in Innenräumen: "ab dem 250. Platz maximal 30 Prozent Auslastung". Einschränkungen, die aus Sicht der heimischen Profivereine interessant sind. Und so ergibt die durchaus komplizierte Rechnung, dass bei den beiden kommenden Heimspielen des Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 14 Uhr) und Viktoria Berlin (19. Februar, 14 Uhr) jeweils wieder bis zu 4882 Fans in die Brita-Arena dürfen.

"Die erhöhten Kapazitäten sind das Ergebnis des Austauschs der Verantwortlichen des SVWW mit den zuständigen Behörden auf der Basis der neuen Coronaverordnungen", erläutert der SVWW. Der Vorverkauf für die Partie gegen die Saarländer läuft, Tickets für das Spiel gegen Berlin gibt es ab dem heutigen Mittwoch um 9 Uhr. Die in der Halle am Platz der Deutschen Einheit spielenden Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden können derweil wieder maximal 630 Fans zu ihren Heimspielen begrüßen - was eben jene 30 Prozent der maximalen Auslastung sind.