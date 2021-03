Staatskanzleichef sieht derzeit keine Gastro-Öffnungen

Axel Wintermeyer, der Staatskanzleichef in Hessen. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Staatskanzleichef Axel Wintermeyer (CDU) hat Hoffnungen auf größere Lockerungen der Corona-Regeln gedämpft. «Wir gehen kleine Schritte mit Bedacht, anstelle, dass wir Riesen-Schritte machen und stolpern», sagte Wintermeyer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit RTL Hessen. Geöffnete Außenbereiche von Restaurants und Cafés gäben die derzeitigen Zahlen nicht her. «Letztes Jahr sind wir aus dem Lockdown ausgestiegen, da waren wir unter einer 10er-Inzidenz gewesen und wir sind momentan bei 65», sagte Wintermeyer. «Wir dürfen im April keine dritte große Welle bekommen.»

Bei den Beratungen von Bund und Ländern an diesem Mittwoch wolle sich Hessen erneut für das Laden-Konzept «Click & Meet» stark machen, Einkaufen mit einer vorherigen Terminvereinbarung. Außerdem sollen sogenannte körpernahe Dienstleistungen mit strengen Hygieneauflagen angeboten werden. Corona-Schutzimpfungen sollen spätestens im April auch in Hausarzt-Praxen möglich sein, sagte Wintermeyer. Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung dazu liefen.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte mit einem vierstufigen Perspektivplan bereits Lockerungen der strengen Regeln für die Menschen in Hessen in Aussicht gestellt. Dabei geht es auch um mehr Kontaktmöglichkeiten.

