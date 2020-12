Staatsminister Wintermeyer: Müssen Kollaps des Gesundheitssystems verhindern

ZUR PERSON

Axel Wintermeyer ist am 1. Januar 1960 in Wiesbaden geboren und Abgeordneter des Hessischen Landtages. Nach einem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Mainz widmete er sich frühzeitig der Politik. Seit 1999 ist er direkt gewählter Abgeordneter der CDU für den Wahlkreis 33 (Main-Taunus II). Er ist seit 1998 Kreisvorsitzender der CDU Main-Taunus, zudem Kreistagsabgeordneter im Main-Taunus-Kreistag sowie Stadtverordneter in der Kreisstadt Hofheim am Taunus.



Seit 2010 ist er Staatsminister im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und Chef der hessischen Staatskanzlei.