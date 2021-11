Stadt Frankfurt kündigt Sonderimpfaktion am Wochenende an

Eine Person wird geimpft. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Main - Die Stadt Frankfurt plant für das kommende Wochenende eine Sonderimpfaktion. Am Samstag und Sonntag werden im Impfzentrum in der Messehalle 1.2 jeweils zwischen 7.00 und 21.00 Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen ohne vorherige Anmeldung angeboten, wie die Stadt am Montag mitteilte. Es müsse allerdings mit längeren Wartezeiten vor allem in den Kernzeiten gerechnet werden, da der Andrang auf das Impfzentrum bereits jetzt schon groß sei.

Die Stadt rief außerdem dazu auf, für eine Auffrischungsimpfung zunächst bei seiner Hausarztpraxis anzufragen. Wer nicht die Möglichkeit habe, sich dort impfen zu lassen, könne in das Impfzentrum an der Messe kommen.

© dpa-infocom, dpa:211122-99-101564/2