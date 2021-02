Stadt: In Hanau soll Ausbildungsstandort des Zolls entstehen

Ein Zollbeamter bittet darum, anzuhalten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild)

Hanau - In Hanau soll ein Aus- und Fortbildungsstandort der Zollverwaltung entstehen. Das teilte die Stadt Hanau am Donnerstag mit. «In naher Zukunft werden hier rund 300 junge Menschen lernen, arbeiten und wohnen», sagte Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD).

Vorangegangen sei der Neuansiedlung in Hanau ein umfangreiches Erkundungsverfahren des Bundesfinanzministeriums, mit dem Ziel, «Ausbildungsstätten zu finden, die räumlich nah an den fortzubildenden Beschäftigten liegen und die Ansprüche an ein modernes Ausbildungswesen erfüllen», hieß es weiter. Das Gelände in Hanau habe sich als die bedarfsgerechteste und wirtschaftlichste Variante herausgestellt.

Auf dem Gelände der ehemaligen Sportsfield Housing Area im Stadtteil Wolfgang waren früher US-Militärangehörige untergebracht. 2015 und 2016 war dort eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes. Seit «geraumer Zeit» stünden die Gebäude leer und das Gelände sei verwaist, teilte die Stadt mit.

