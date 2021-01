Stadt Offenbach: Durchsetzung von Bewegungsradius schwer

Ein riesiges Piktogramm auf dem Asphalt erinnert die Passanten in der Fußgängerzone von Offenbach an die Einhaltung des Maskenpflicht. Foto: Boris Roessler/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archiv)

Offenbach - Die Durchsetzung eines Bewegungsradius von 15 Kilometern ist nach Ansicht eines Sprechers der Stadt Offenbach eher schwierig. Für die Stadtpolizei sei die Durchsetzung einer solchen Regel «sicher nur in sehr bescheidenem Maß überhaupt vorstellbar», sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Noch bleibe abzuwarten, ob und wie das Land Hessen diese Regelungen aufgreife, sagte der Sprecher über die nach den Beratungen von Bund und Ländern am Dienstag angekündigten Verschärfungen von Corona-Beschränkungen.

Offenbach, das in den vergangenen Wochen hohe Infektionszahlen aufgewiesen hatte, habe derzeit keinen Wert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen. Dieser Wert war in der Einigung von Bund und Ländern als Voraussetzung für eine Beschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer genannt worden. Ohne einen triftigen Grund dürften sich Menschen in den so betroffenen Kommunen nur innerhalb dieses Bereichs bewegen.

«Grundsätzlich haben wir aber den Eindruck, dass sich die Offenbacherinnen und Offenbacher an die bisherigen Regelungen, insbesondere auch an die ab heute aufgehobene nächtliche Ausgangsbeschränkung, weit überwiegend sehr vorbildlich gehalten haben», sagte der Stadtsprecher. «Solange die Regeln nachvollziehbar und verständlich sind, ist auch die Akzeptanz dafür weiterhin hoch.»