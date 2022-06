Städte- und Gemeindebund informiert über aktuelle Themen

Der Löwe des hessischen Landeswappens. (Bild: dpa) (Foto: Fredrik von Erichsen/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Der hessische Städte- und Gemeindebund will bei einem Pressegespräch am Montag (11.00 Uhr) in Wiesbaden erläutern, welche Themen Kommunalpolitikern derzeit besonders unter den Nägeln brennen. Dazu zählen laut Ankündigung fehlendes Personal in den Kitas, der Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität sowie die Frage, wie die Bevölkerung am besten vor Überschwemmungen nach Starkregen gewarnt wird. Außerdem soll es um die kommunalen Finanzen gehen. Der Städte- und Gemeindebund vertritt 400 kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie mehr als 120 Kommunalverbände in Hessen.

© dpa-infocom, dpa:220612-99-638434/3