Stark-Watzinger kandidiert für Posten in FDP-Bundespräsidium

Bettina Stark-Watzinger (FDP) spricht im Bundestag. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die stellvertretende hessische FDP-Landesvorsitzende, Bettina Stark-Watzinger, kandidiert für das Bundespräsidium ihrer Partei. Das kündigte die 52-Jährige nach einer FDP-Vorstandssitzung am Montag in Berlin an. Zuvor hatte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Frank Sitta, seinen Beisitzerposten zur Verfügung gestellt. Stark-Watzinger will nun beim FDP-Bundesparteitag im September seine Nachfolgerin werden.

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing soll dann neuer Generalsekretär der FDP werden. Bundesparteichef Christian Lindner will damit rund ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 eine neue Mannschaft zusammenstellen. Die amtierende Generalsekretärin Linda Teuteberg soll schon vor ihrer im Mai 2021 offiziell zu Ende gehenden Amtszeit den Posten räumen.