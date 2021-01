Start der ersten Corona-Impfzentren in Hessen

Das Impfzentrum im Darmstadtium in Darmstadt und auch die anderen regionalen Impfzentren in Hessen sollen am 19. Januar den Betrieb aufnehmen. (Foto: Torsten Boor)

DARMSTADT/WIESBADEN - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie starten in Hessen an diesem Dienstag sechs regionale Impfzentren mit ihrer Arbeit. In einem ersten Schritt sollen in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt zunächst Menschen in der höchsten Priorisierungsgruppe gegen das Virus geimpft werden.

Rund 60.000 Impftermine

Das sind überwiegend Männer und Frauen im Alter von über 80 Jahren. In Darmstadt wollen sich am Vormittag (9.15 Uhr) Innenminister Peter Beuth (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) ein Bild von der Arbeit der Impfzentren machen.

Auch vor dem Start der Schutzimpfungen in den regionalen Zentren gab es für Bewohner und Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen sowie Personal in Corona-Intensivstationen bereits Impfdosen. Für die sechs jetzt an den Start gehenden Zentren gibt es bis zum 8. Februar dem Innenministerium zufolge rund 60.000 Termine.

Hessen über 80 Jahre

Wann der Rest der insgesamt 28 Zentren öffnet, war zunächst unklar. Eine gleichzeitige Öffnung aller Impfzentren sei aufgrund der bisher beschränkten Impfstofflieferungen durch den Bund nicht möglich, hieß es beim Ministerium.

Geimpft werden sollen zunächst einmal mehr als 400.000 Menschen in Hessen, die 80 Jahre und älter sind. Anschließend haben überwiegend Menschen im Alter von mehr als 70 Jahren die höchste Priorität. Zu dieser Gruppe zählen außerdem unter anderem enge Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Senioren und Menschen mit bestimmten Behinderungen oder Vorerkrankungen.

Nur ein kurzer Pieks: Rettungsdienstmitarbeiter Frederik Reh erhält in einer Kabine des Impfzentrums des Lahn-Dill-Kreises in im Lahnauer Ortsteil Waldgirmes seine Spritze. Er gehört zur Gruppe mit der höchsten Impf-Priorität. Sieben Impfstraßen gibt es in der Lahnauhalle. Zu jeder gehören zwei Kabinen. Jeder Impfling bekommt eine Nummer. Diese erscheint auf einem Bildschirm, wenn er an der Reihe ist. Nach der Injektion geht es für 30 Minuten in den Ruhebereich. Dort beobachtet medizinisches Fachpersonal die Geimpften. In Waldgirmes wird wohl nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer verwendet. Beim Auschecken erhält jeder Impfling eine Bescheinigung. Außerdem bekommt er eine Erinnerung dafür, wann sein zweiter Impftermin stattfindet. Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende empfängt Generalmajor Jürgen-Joachim von Sandrart im Impfzentrum am RMCC. In den ehemaligen Hallen der Martin-Buber-Schule wurden verschiedene Bereiche mit weißen Wänden abgetrennt. Am Donnerstag gab es noch einiges zu tun für die Messebauer aus Bischofsheim. Ab Freitag sei das Impfzentrum aber fertig und betriebsbereit. Im Kongresszentrum Darmstadium wird derzeit das Impfzentrum für Darmstadt eingerichtet.