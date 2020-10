Steigende Infektionszahlen: Krisenstab beschließt Maßnahmen

Peter Feldmann (SPD) bei einem Termin. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main - Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Frankfurt berät der Krisenstab der Stadt heute über mögliche Gegenmaßnahmen. Um 14.00 Uhr wollen Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Gesundheitsdezernent Stefan Majer über die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Infektionen informieren. Mit 48,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen befand sich die Stadt am Montag kurz vor der 4. Warnstufe des Präventions- und Eskalationskonzeptes des Landes. Majer hatte am Montag bereits von wahrscheinlichen Begrenzungen von Teilnehmerzahlen in öffentlichen und privaten Räumen gesprochen.