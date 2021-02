Steinmeier und Bouffier gedenken der Anschlagsopfer in Hanau

Jetzt teilen:

Hanau - Ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit neun Toten in Hanau werden heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) der Opfer gedenken. An der Veranstaltung im Congress Park Hanau werden auch Überlebende und Angehörige der Opfer teilnehmen, zudem der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) und der Ex-Nationalstürmer Rudi Völler als Ehrenbürger der Stadt. Coronabedingt ist die Gedenkfeier auf rund 50 Teilnehmer begrenzt.

Der 43-jährige Deutsche Tobias R. hatte am Abend des 19. Februar 2020 neun Menschen mit ausländischen Wurzeln an mehreren Orten in der Stadt im Rhein-Main-Gebiet erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter und schließlich sich selbst tötete. Zuvor hatte er Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht. Die Tat hatte Entsetzen in ganz Deutschland ausgelöst.

Zum Jahrestag sind hessenweit verschiedene Aktionen und Demonstrationen zum Gedenken an die Opfer geplant. Innenminister Peter Beuth (CDU) hat für alle öffentlichen Gebäude und Dienststellen des Landes für den Freitag eine landesweite Trauerbeflaggung angeordnet. Um 19.02 Uhr sollen in Kirchen in Hanau und dem Umland die Glocken symbolisch läuten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Region Südhessen will in Hanau mit einer Kranzniederlegung und einem «Antifaschistischen Stadtrundgang» (ab 12.00 Uhr) sowie der Enthüllung eines Schildes ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Auch weitere Gedenkmärsche sind geplant.

