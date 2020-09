Steuerausfälle: Bund und Land helfen Kommunen

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (l) neben Finanzminister Michael Boddenberg (beide CDU). Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Angesichts dramatischer Steuerausfälle wegen der Corona-Krise sollen hessische Kommunen in diesem Jahr mehr als 1,2 Milliarden Euro vom Land und vom Bund bekommen. Noch diese Woche könnte dazu im Landtag in Wiesbaden ein Gesetz verabschiedet werden, das am Dienstag ins Parlament eingebracht wurde. Mit dem Geld sollen coronabedingte Ausfälle der Gewerbesteuer ausgeglichen werden, 661 Millionen Euro stammen aus einem kreditfinanzierten Sondervermögen des Landes.

«Ich hoffe, dass der Landtag das Gesetz in dieser Woche beschließt. Dann hat Hessen seinen Teil dazu beigetragen, das Geld schnell und unbürokratisch an die Städte und Gemeinden in Hessen zu geben», erklärte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU). Im Bund solle die Gesetzgebung zur Auszahlung des Geldes ebenfalls im September abgeschlossen werden - erst dann kann das Geld verteilt werden.

Eine Hälfte der 1,2 Milliarden Euro werde nach dem jeweiligen Anteil der Kommunen an der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren verteilt, erläuterte Boddenberg. Die andere Hälfte richte sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuer-Mindereinnahmen im ersten Halbjahr 2020.