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Dienstag, 14.07.2020 - 00:00
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Steuerpauschale fürs Homeoffice

Um ein Arbeitszimmer zuhause von der Steuer absetzen zu können, müssen zahlreiche Voraussetzungen erfüllt sein. Hessen hat nun eine unbürokratische Pauschale von 600 Euro im Jahr vorgeschlagen.

Arbeiten im Homeoffice ist in Corona-Zeiten für viele Arbeitnehmer zur neuen Normalität geworden. Foto: dpa

Arbeiten im Homeoffice ist in Corona-Zeiten für viele Arbeitnehmer zur neuen Normalität geworden. (Foto: dpa)

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