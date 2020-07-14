Dienstag,
14.07.2020 - 00:00
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Steuerpauschale fürs Homeoffice
Um ein Arbeitszimmer zuhause von der Steuer absetzen zu können, müssen zahlreiche Voraussetzungen erfüllt sein. Hessen hat nun eine unbürokratische Pauschale von 600 Euro im Jahr vorgeschlagen.
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