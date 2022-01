Stichwahl um Bürgermeisterposten von Bad Vilbel nötig

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Vilbel - Das künftige Stadtoberhaupt von Bad Vilbel wird in einer Stichwahl bestimmt. Beim Vierkampf um den Chefposten in der Wetterau-Stadt am Sonntag gab es keinen klaren Sieger und keine klare Siegerin. Sebastian Wysocki (CDU) holte mit 46,62 Prozent die meisten Stimmen, gefolgt von Grünen-Politiker Clemens Breest (28,17 Prozent). Sie treten damit in der Stichwahl am 13. Februar noch einmal gegeneinander an. SPD-Kandidat Gunther Salomon (18,64 Prozent) und Anja Nina Kramer für die FDP (6,58 Prozent) schieden aus. Aufgerufen zur Wahl waren rund 26.800 Bürgerinnen und Bürger.

Der amtierende CDU-Bürgermeister Thomas Stöhr (55) hatte nicht für eine vierte Amtszeit kandidiert. Er ist seit 2004 Rathauschef in Bad Vilbel. Die Kommune hat rund 34.700 Einwohner und ist damit die größte Stadt im Wetteraukreis.

© dpa-infocom, dpa:220130-99-908811/2