Streit um A49-Protestcamps erreicht Verwaltungsgerichtshof

Kassel - Die Protestcamps gegen den Weiterbau der Autobahn 49 in Mittelhessen beschäftigen mittlerweile den Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel. Es gehe um drei Beschwerdeverfahren, teilte das Gericht am Freitag mit. Diese richteten sich unter anderem gegen ein vom Regierungspräsidium Gießen verfügtes Übernachtungsverbot für die Camps. Das Verwaltungsgericht Gießen hatte zuvor mehrere Eilanträge gegen die Entscheidungen der Behörde abgelehnt. Dem Regierungspräsidium werde nun Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt, teilte der VGH weiter mit.

Klima- und Umweltschützer protestieren gegen die Rodung eines Teils des Dannenröder Forsts bei Homberg (Ohm) für den Weiterbau der A49. In mehreren Eilverfahren wird seit mehreren Tagen um die Protestcamps und behördliche Auflagen vor Gericht gestritten.

Das Regierungspräsidium hatte am Dienstag mitgeteilt, dass neben einem Protestcamp in Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf ein weiteres Camp genehmigt werde. Zugelassen auf einem ehemaligen Sportplatz in Homberg/Ohm seien unter Auflagen bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich dort bis zum 20. Oktober täglich von 8.00 bis 23.00 Uhr versammeln, aber nicht übernachten dürften.