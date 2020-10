Streit um Corona-Regeln: Viel Arbeit für Verwaltungsrichter

Auf einer Richterbank liegt ein Richterhammer. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kassel/Frankfurt/Wiesbaden - Hessens Verwaltungsrichter haben wegen der Corona-Pandemie weiterhin viel zu tun. Insgesamt 16 Verfahren sind allein vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel anhängig, die mit der Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen zusammenhängen. «Die Eilanträge richten sich im Wesentlichen gegen die sogenannte Maskenpflicht und die Schließung der Bordelle», sagte ein VGH-Sprecher.

Die meisten Fälle bearbeite der für das Infektionsschutzrecht zuständige Senat. Dort seien zwölf Eilverfahren anhängig, die meisten mit Bezug auf die Maskenpflicht und Bordelle. Der für das Gaststättenrecht zuständige Senat bearbeite drei Beschwerdeverfahren aus Frankfurt und Gießen, in denen es um coronabedingte Sperrzeitverlängerungen gehen. Beim Versammlungsrecht gab es zu Beginn der Pandemie einige Eilverfahren. Aktuell wird hier weniger gestritten: Es sei ein Verfahren anhängig, bei dem Corona-Auflagen zudem nur eine Nebenrolle spielten.

Von einer «zweiten Welle» der Klagen gegen Corona-Beschränkungen wollen die Gerichte nicht sprechen. Einige haben aber sehr wohl mehr Arbeit: «Im Vergleich zum Sommer gehen bei uns mehr Anträge ein, was hauptsächlich damit zusammenhängen dürfte, dass zuvor die auf das Infektionsschutzgesetz gestützten Maßnahmen primär per Rechtsverordnung hessenweit geregelt wurden», sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Wiesbaden. Dadurch sei der Verwaltungsgerichtshof als erste Instanz zuständig gewesen. Mittlerweile erfolgen viele Corona-Regeln auf kommunaler Ebene, deshalb wird mehr vor den Verwaltungsgerichten gestritten.

Neu eingegangen ist in Wiesbaden ein Eilverfahren gegen die Maskenpflicht in Klassenräumen an Wiesbadener Schulen. Außerdem wird darum gestritten, ob der Kontakt mit einem infizierten Kollegen ein Dienstunfall ist. Rund 20 Verfahren drehen sich um Corona-Soforthilfen.

Die Maskenpflicht in Schulen beschäftigt auch das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main: Drei entsprechende Eilverfahren sind dort anhängig. In neun weiteren Eilverfahren geht es um das Soforthilfeprogramm des Landes. Laut dem Frankfurter Gericht gibt es bei den Eilverfahren keine ungewöhnlichen Schwankungen. Allerdings zeichne sich seit Juli eine Zunahme der Hauptsacheverfahren - also der eigentlichen Klagen - zu Corona-Soforthilfen ab.

Dem Verwaltungsgericht Kassel liegt kein Verfahren gegen aktuelle Corona-Beschränkungen vor. Aber es sind noch Klagen gegen Maßnahmen aus dem Frühjahr anhängig, die eigentlich erledigt sind. Die Kläger wollen klären lassen, ob diese damals rechtmäßig waren. Außerdem seien Klagen zur Krankenhausfinanzierung - es geht um die Bettenkapazitäten zur Bewältigung der Pandemie - sowie Klagen gegen die Ablehnung von Corona-Soforthilfen anhängig, sagte ein Sprecher.

Am Verwaltungsgericht Gießen ist momentan ein Eilverfahren anhängig, das sich mit der Verlängerung der Sperrzeiten für Gaststätten befasst. Zudem gebe es noch ungefähr 30 bis 35 Verfahren wegen Corona-Hilfen, darunter auch ein Eilverfahren. «Die überwiegende Anzahl hiervon ist aber bereits im Verlauf des Sommers eingegangen», sagte ein Sprecher. Im Oktober seien insoweit nur drei Verfahren hinzukommen.