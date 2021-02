Studie: Viele Berufsschüler erleben sexuelle Gewalt

Wie wurde befragt?

Befragerteams sind an mehr als 100 Berufsschulen in Hessen unterwegs gewesen, insgesamt haben 1118 Schüler im Alter zwischen 16 und 19 Jahren anonymisierte Fragebogen ausgefüllt. Die Befragung musste im März 2020 aufgrund der Corona-Pademie abgebrochen werden, deshalb ist die Gruppe auch kleiner als bei der ersten Speak-Studie an Regelschulen (2718_Schüler zwischen 14 und 16 Jahren), aber immer noch repräsentativ, versichert Projektleiter Professor Ludwig Stecher von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Beide Gruppen sind in der Grafik im Vergleich zu sehen.