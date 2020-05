Studie: Viele hessische Städte haben 2020 Steuern erhöht

Euro-Banknoten und Euromünzen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Fast jede vierte hessische Stadt mit mehr als 20 000 Einwohnern hat nach Angaben des Steuerzahlerbundes 2020 die Grund- oder Gewerbesteuer erhöht. Das geht aus der jährlichen Kommunalsteueranalyse hervor. Die Mehrzahl der kommunalen Haushalte sei noch vor Beginn der Corona-Pandemie beschlossen worden, teilte der Bund der Steuerzahler Hessen am Montag in Wiesbaden mit.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B haben dieses Jahr elf Kommunen ihre Hebesätze im Vergleich zu 2019 angehoben, am kräftigsten Rödermark im Kreis Offenbach (+175 Prozentpunkte) und Oberursel im Taunus (+155). Die Menschen im südhessischen Griesheim (-80 Prozentpunkte), in Baunatal bei Kassel (-80) und im mittelhessischen Dillenburg (-25) wurden dagegen entlastet. Die Grundsteuer B wird auf bebaute oder bebaubare Grundstücke erhoben und trifft über die Nebenkosten auch Mieter.

Von den kreisfreien Städten und Städten mit Sonderstatus erhöhte nur Fulda die Grundsteuer B - jedoch nur leicht um 10 Prozentpunkte, wie der Verband mitteilte. Mit 995 Prozentpunkten stehe Offenbach weiter an der Spitze der größeren Kommunen. Am wenigsten müssen die Steuerzahler mit 140 Prozent in Eschborn im Rhein-Main-Gebiet bezahlen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stieg in drei Kommunen mit mehr als 20 000 Einwohnern, darunter das südhessische Riedstadt (+20). An der Spitze liegt laut Steuerzahlerbund weiterhin Frankfurt mit 460 Prozent, besonders günstig lässt sich ein Gewerbe in Eschborn mit einem Hebesatz von 330 Prozent betreiben.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A auf land- und forstwirtschaftliche Flächen stieg in sieben untersuchten Städten, wie die Analyse ergab. Am stärksten fiel das Plus in Mühlheim am Main (+100) und Riedstadt (+80) aus. Mit Griesheim (-80) und Dillenburg (-25) senkten zwei Städte ihre Hebesätze.

Bagatellsteuern

Die Auswertung des Steuerzahlerbundes ergab, dass nun auch Karben in der Wetterau und Langen im Rhein-Main-Gebiet 2020 eine Zweitwohnungssteuer eingeführt haben. Mit Eschborn beschloss auch die letzte Kommune in Hessen eine Hundesteuer.