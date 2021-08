Studium an Privat-Hochschulen teils mit hohen Gebühren

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Für ein Studium an einer privaten Hochschule in Hessen werden bis zu mehrere Tausend Euro Gebühren pro Semester fällig. Beispielsweise kostet das Bachelor-Vollzeitstudium an der Accadis Hochschule in Bad Homburg im Taunus halbjährlich 5160 Euro, das Bachelor-Studium in Business Studies an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht im Rheingau pro Semester 6950 Euro. Das geht aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor.

Das Ministerium beruft sich bei seinen Angaben auf Informationen von den Internetseiten der Hochschulen. Demnach kostet beispielsweise ein Vollzeit-Bachelorstudiengang an der Hochschule Fresenius (Wiesbaden) bis zu 895 Euro monatlich. Bei der Frankfurter Provadis School of International Management & Technology sind es je nach Studiengang monatlich bis zu 485 Euro im Monat (Bachelor).

In der hessischen Landesverfassung und somit auch im Hochschulgesetz des Landes ist ein Sonderungsverbot verankert, das auch für private Hochschulen gilt. Es besagt, dass die Aufnahme eines Studiums nicht an den Einkommensverhältnissen der Eltern scheitern darf. Nach Einschätzung des Ministeriums wird diese Vorgabe durch mehrere Instrumente erreicht. Dazu zähle ein gut ausgebautes System von Stipendien und Studiendarlehen. Bei einem berufsbegleitenden Studium - wie es bei vielen privaten Anbietern im Programm ist - verfügten die Studierenden bereits über ein eigenes Einkommen.

