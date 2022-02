Sturm in Hessen: LKW auf A5 umgekippt

Auf der A5 zwischen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz hat der Sturm einen Lastwagen umgekippt. Dieser war mit Styropor beladen und damit für die Böen gewissermaßen leichte Beute. (Foto: Wiesbaden112.de)

HESSEN - Auf der A5 bei Friedrichsdorf ist am frühen Donnerstagmorgen ein mit Styroporplatten beladener LKW umgekippt. Der Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt ereignete sich gegen 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz. Da der Lastwagen mit Anhänger die gesamte Richtungsfahrbahn blockiert, ist die Fahrbahn laut Mitteilung der Polizei bis auf Weiteres voll gesperrt. Der Kraftfahrer wurde bei dem Alleinunfall nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht verletzt. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Angrenzende Ausweichrouten sind ebenfalls stark ausgelastet. Wann die Aufräumarbeiten abgeschlossen sein werden, ist momentan noch nicht bekannt.





Der Sturm hat in vielen Regionen Hessens am Donnerstagmorgen zudem etliche Bäume umstürzen lassen. Dabei kam es auch zu mehreren Unfällen, die aber glimpflich und lediglich mit Blechschäden verliefen, verletzt wurde zunächst niemand. Das Polizeipräsidium Wiesbaden sprach von gut zwei Dutzend Einsätzen im Raum Limburg und Weilburg, im Hochtaunreis sowie im Rheingau-Taunus-Kreis.

In drei Fällen seien Bäume auf Autos gestürzt. An der Bundesstraße 8 nahe Bad Camberg (Landkreis Limburg-Weilburg) fiel die Straßenbeleuchtung aus, vermutlich auch dies sturmbedingt.

Auch beim Polizeipräsidium Gießen gingen am Morgen zahlreiche Meldungen zu umgestürzten Bäumen ein, in einem Fall sei ein Wohnhaus betroffen gewesen, nähere Einzelheiten stünden noch nicht fest, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte habe es zunächst keine gegeben.

Bäume an mehreren Stellen auf Straßen gestürzt

Feuerwehreinsatz für die Otzberger Wehr im Wald bei Ober-Klingen. Dort war am Morgen ein Baum auf die Kreisstraße gefallen und wurde beseitigt. (Foto: Guido Schiek)

Auch in Südhessen waren bereits vor Mitternacht an mehreren Stellen Bäume auf Straßen gestürzt, so bei Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und Astheim (Landkreis Groß-Gerau). In Babenhausen fiel ein Bauzaun auf einer Länge von rund 150 Metern um. Am Morgen waren auch mehrere Straßen in den Landkreisen Bergstraße, Groß-Gerau und im Odenwaldkreis von umgestürzten Bäumen betroffen. Nahe Rüsselsheim fuhr nach Polizeiangaben ein Lastwagen in einen auf einer Kreisstraße liegenden Baum, der Fahrer sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit.





Im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist in Münchhausen der Strom ausgefallen, weil ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt war. Laut Polizei stieß in Gladenbach in der Nacht ein LKW gegen eine umgefallene Ampel.

Jogger und Fußgänger sind am frühen Morgen auf der Flößerbrücke nahe der Europäischen Zentralbank in Frankfurt unterwegs, während am Himmel dunkle Wolken entlang ziehen. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Im Lahn-Dill-Kreis gab es in der Nacht rund 30 Notrufe im Zusammenhang mit Sturmschäden und Behinderungen. Ab 3.20 Uhr wurden der Polizei laut Mitteilung umgekippte Bäume, umherfliegende Baustellenbeschilderungen und andere Gefahrenstellen gemeldet. Feuerwehren und Straßenmeistereien hätten diejenigen Fälle übernommen, bei denen die Polizeistreifen die Hindernisse nicht selbst beiseite räumen konnten. Die Einsätze und Meldungen verteilten sich über den gesamten Lahn-Dill-Kreis.

Auch Bahnverkehr ist betroffen

Sturmtief "Ylenia" wirkt sich auch auf den Bahnverkehr aus und hat in Teilen Hessens für Verspätungen und Zugausfälle gesorgt. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website mitteilte, musste wegen eines umgestürzten Baums die Strecke zwischen Dreieich-Buchschlag und Langen (Landkreis Offenbach) gesperrt werden. Betroffen davon waren die S-Bahn-Linien 3 und 4 sowie die Regionalbahnen 67 und 68. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen, ein Busnotverkehr sei eingerichtet.

Auch zwischen Neustadt und Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf sowie zwischen Langgöns (Landkreis Gießen) und Butzbach (Wetteraukreis) müsse wegen des Unwetters mit Verspätungen und Teilausfällen gerechnet werden. Hier waren der Regionalexpress 30 sowie die Regionalbahnlinien 40, 41 und 49 betroffen. Weitere Beeinträchtigungen meldete die Deutsche Bahn zudem für die Regionalbahn-Linie 61 zwischen Neu-Isenburg und Langen-Flugsicherung (Landkreis Offenbach) sowie für die S-Bahn-Linie 2 in Lorsbach (Main-Taunus-Kreis).

Chaos im Schiersteiner Hafen

Im Hafen von Wiesbaden-Schierstein ist aktuell die Feuerwehr im Einsatz, weil sich durch den starken Wind mehrere Boote losgerissen haben und abgetrieben sind.

Windböen mit bis zu 120 Stundenkilometern

Die höchste Windgeschwindigkeit in Hessen wurde mit 120,6 Kilometern pro Stunde an der Wasserkuppe gemessen. In Eschwege-Eltmannshausen wurden 113 km/h erreicht, am Hoherodskopf im Vogelsberg 112,3 Stundenkilometer.

Die Serie von Sturmtiefs könnte sich nach Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch zu Beginn der kommenden Woche fortsetzen. Tendenziell müsse weiter mit einer solchen Entwicklung gerechnet werden, sagte Meteorolge Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

Der aktuelle Sturm "Ylenia" wird sich nach Erwartungen des DWD voraussichtlich am späteren Donnerstagnachmittag abschwächen.