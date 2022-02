Sturmwarnung: Präsenzpflicht an hessischen Schulen entfällt

Symbolfoto: dpa

WIESBADEN - Das Kultusministerium hat die Präsenzpflicht an den hessischen Schulen für Donnerstag und Freitag ausgesetzt. Hintergrund ist, dass der Deutsche Wetterdienst ab der Nacht auf Mittwoch in ganz Hessen mit schweren Sturm- und Orkanböen rechnet. Vor diesem Hintergrund macht das Ministerium deutlich: "Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. Volljährige Schülerinnen und Schüler entscheiden dies selbst."

Werden Kinder nicht in die Schule geschickt, muss aber die Schule informiert werden. Die Eltern sollten sich daher ständig über die aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnisse informieren und dann abwägend entscheiden, empfiehlt das Ministerium.

Sollte die Sicherheit des Schulwegs nicht mehr gewährleistet werden können, ist darüber hinaus den Schulen freigestellt, den Präsenz-Schulbetrieb an beiden Tagen ausfallen zu lassen. Entscheiden sich Schulen hierfür, müssen sie die Eltern vorab informieren und - wenn möglich - digitalen Unterricht anbieten. So hat sich im Kreis Groß-Gerau Landrat Thomas Will (SPD) mit dem Staatlichen Schulamt darauf verständigt, die Schulen am Donnerstag, 17. Februar, und Freitag, 18. Februar, zu schließen. Die Sicherheit der Kinder habe Priorität. Eine Notbetreuung ist gewährleistet, an den Schulen wird Distanzunterricht angeboten. Dies sei auch mit den Schulträgern Rüsselsheim und Kelsterbach abgestimmt, so Will.

In den Kreisen Lahn-Dill und Limburg-Weilburg wird am Donnerstag und Freitag der Präsenzunterricht ebenfalls ausgesetzt und Distanzunterricht angeboten.