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Dienstag, 09.06.2020 - 00:00
2 min

Tablets gegen die Einsamkeit

Nur einmal pro Woche dürfen Bewohner von Altenheimen Besuch empfangen. Jetzt stellt das Land 10 000 Tablets für regelmäßige Kommunikation zur Verfügung.

Christian Stang: Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Mit den digitalen Begleitern sollen ältere und pflegebedürftige Menschen in Kontakt mit ihren Angehörigen bleiben und die langen Tage ohne persönlichen Besuch überbrücken können. Foto: Photographee.eu - stock.adobe

Mit den digitalen Begleitern sollen ältere und pflegebedürftige Menschen in Kontakt mit ihren Angehörigen bleiben und die langen Tage ohne persönlichen Besuch überbrücken können. (Foto: Photographee.eu - stock.adobe)

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