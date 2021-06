Tafel gibt Auskunft über russische Kriegsgefangene

Jetzt teilen:

Groß-Zimmern - Jahrzehnte nach Kriegsende gibt ab dem heutigen Dienstag erstmals eine Gedenktafel auf einem Soldatenfriedhof in Groß-Zimmern Auskunft über das Schicksal der dort begrabenen russischen Kriegsgefangenen. Bei der Gedenkveranstaltung aus Anlass des 80. Jahrestages des Überfalls Nazideutschlands auf die Sowjetunion soll nach Angaben des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zudem ein Tonziegel mit dem Namen eines dort beerdigten Rotarmisten angebracht werden. Eine Enkelin und Urenkel des toten Soldaten wollen bei dem Gedenken auf dem Friedhof sein.

In Zukunft soll aller namentlich bekannten und dort begrabenen Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft mit solchen Ziegeln gedacht werden. Auf dem abseits gelegenen und schwer einsehbaren Gelände im Ortsteil Klein-Zimmern liegen mehr als 400 Soldaten, 380 von ihnen sind bislang namentlich bekannt.

Nach dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 kamen Zehntausende sowjetische Kriegsgefangene nach Deutschland. Das St. Josephshaus in Klein-Zimmern diente damals als Lazarett für ein russisches Kriegsgefangenenlager. Die Menschen, die dort hinkamen, waren krank und unterernährt und wurden auch in dem Lazarett vorsätzlich völkerrechtswidrig behandelt.

