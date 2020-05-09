Samstag, 09.05.2020 - 12:00
6 min. inkl. Video
Tatort Odenwaldschule: Schüler, Lehrer und Politiker erinnern sich
Von Christopher Frank
Redakteur Bergsträßer Echo
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