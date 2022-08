Tausende bei Solidaritätskundgebung für Ukraine in Frankfurt

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Mehrere tausend Menschen haben nach Angaben der Polizei am Mittwochabend in Frankfurt für Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Nach einer kleineren Demonstration unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit für eine freie Ukraine in einem freien Europa“ auf dem Paulsplatz, zu der mehrere Parteien aufgerufen hatten, fand wenig später auf dem Willy-Brandt-Platz eine weitere Kundgebung statt. Die Polizei sprach von etwa 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch in anderen hessischen Städten waren ähnliche Aktionen geplant, in Kassel sollte es ein Benefizkonzert geben.

Vor genau sechs Monaten begann Russland eine Invasion zur Eroberung der Ukraine. Gleichzeitig ist am Mittwoch der ukrainische Unabhängigkeitstag.

© dpa-infocom, dpa:220824-99-503519/3