Montag,
06.07.2020 - 00:00
2 min
Tausende Biker bei Motorraddemo in Wiesbaden
Mehr als doppelt so viele Biker wie erwartet haben in Wiesbaden unter anderem gegen mögliche Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen demonstriert. Die Motorradfahrer übergaben auch eine Petition.
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