Tausende protestieren in Frankfurt gegen Krieg in Ukraine

Tausende Menschen demonstrieren in Frankfurt gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. (Bild: dpa) (Foto: Hannes Albert/dpa)

Frankfurt - Tausende Menschen haben am Sonntag in Hessen erneut gegen den russischen Angriff auf die Ukraine demonstriert. Bei einem Protest der Bürgerbewegung Pulse of Europe an der Frankfurter Hauptwache versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 4000 Menschen. Mit blau-gelben Fahnen protestierten die Teilnehmer gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der am 24. Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Auf Plakaten befürworteten sie unter anderem weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Zwischenfälle habe es bei der Demonstration nicht gegeben. Seit Freitagabend gab es in Hessen wieder vielerorts Proteste gegen den russischen Angriff.

