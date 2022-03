Tausende zu Protesten gegen den Ukraine-Krieg erwartet

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Unter dem Motto „Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine“ werden an diesem Sonntag (12.00 Uhr) in Frankfurt tausende Menschen erwartet. Ein breites Bündnis aus mehr als 50 Organisationen hatte zu Großdemonstrationen in fünf deutschen Städten aufgerufen, darunter in Frankfurt.

„Unsere Solidarität gilt auch denen, die in Russland ihre Stimme gegen den Krieg erheben. Wir sind tief beeindruckt von ihrer Kraft und ihrem Mut“, sagte der Frankfurter DGB-Vorsitzende Philipp Jacks vor der Veranstaltung. Zu der Demonstration hatten auch die Kirchen sowie die Stadt Frankfurt aufgerufen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden gebeten, die Corona-Hygieneregeln einzuhalten und die Veranstaltung geimpft, getestet und mit Maske zu besuchen.

© dpa-infocom, dpa:220312-99-494185/2