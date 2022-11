Tierseuchen sollen in Hessen schneller bekämpft werden

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Hessen will eine beschleunigte Tierseuchenbekämpfung ermöglichen. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) brachte dazu am Dienstag im Landtag in Wiesbaden den Entwurf zu einer Gesetzesänderung ein. „Gerade bei einer effektiven Tierseuchenbekämpfung brauchen wir eine schnelle und reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Kreisen, aber auch mit dem jeweils zuständigen Regierungspräsidium und dem Land“, sagte sie.

Ziel sei es, dass im Fall eines kreisübergreifenden Tierseuchenausbruchs nicht jeder Kreis für sich alleine die Maßnahmen gegen die Seuche entscheiden muss. „Damit schaffen wir die Möglichkeit, dass durch die Fachaufsichtsbehörden Allgemeinverfügungen rausgegeben werden, die für alle Kreise gelten“, erklärte Hinz zur Gesetzesnovelle. Eine zentrale Organisation sorge für weniger Reibungsverluste.