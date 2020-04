Transparente und virtuelle Botschaften statt Ostermarsch

Friedensaktivisten, die auf dem Römerberg stehen und sitzen, werden von Polizisten weggeschickt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

Frankfurt/Main - Virtuelle Friedensbotschaften und Transparente in den Fenstern statt des traditionellen Ostermarschs: Die Friedensbewegung musste in diesem Jahr umplanen. «Die Basisinitiativen der Friedensbewegung trugen trotz der coronabedingten Verbote ihre Forderungen vielfältig in die Öffentlichkeit», versicherte ein Sprecher der Organisatoren. So habe es etwa spontane Nachbarschaftsbriefe gegeben. Ostermärsche gehörten zur politischen Kultur im Lande, hieß es.

Auf dem Frankfurter Römerberg ließen sich am Sonntag einzelne Menschen mit Friedensfahnen blicken und wurden dort von Polizisten auf das geltende Versammlungsverbot aufmerksam gemacht. Eine ursprünglich geplante Demonstrationsfahrt eines Motorradclubs musste abgesagt werden.