Trotzkistisches Netzwerk: Wissler verteidigt Distanzierung

Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im hessischen Landtag. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Hessens Linken-Fraktionsvorsitzende Janine Wissler hat das Ende ihrer Unterstützung für das trotzkistische Netzwerk Marx21 mit Blick auf den angestrebten Parteivorsitz als «Selbstverständlichkeit» bezeichnet. Wenn man für den Bundesparteivorsitz kandidiere, dann könne man nicht gleichzeitig in innerparteilichen Strömungen sein, sagte sie am Donnerstag in Wiesbaden. «Mein Anspruch ist, ich möchte für die Partei die Linke sprechen und nichts anderes.» Sie fühle sich dem linken Parteiflügel, «der so genannt wird», zugehörig, sagte sie.

Wissler beendet nach eigenen Angaben auch die Unterstützung und Mitgliedschaft in der Sozialistischen Linken und bei den Bewegungslinken. Der Schritt sei keine Aufgabe von Positionen, sondern eine klare Trennung, sagte sie. «Es hat gute Gründe gegeben, dass ich da Mitglied gewesen bin und für mich waren das an vielen Punkten inhaltliche Übereinstimmungen, was für alle drei Zusammenhänge gilt.»

Wissler (39) und Thüringens Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow (42) wollen Bundesvorsitzende ihrer Partei werden und eine Doppelspitze bilden. Die bisherigen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger treten beim Parteitag in Erfurt Ende Oktober nicht wieder für dieses Amt an.