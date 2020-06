Über 10 000 Menschen demonstrieren in Hessen gegen Rassismus

Mehrere Tausend Menschen auf dem Römerberg in Frankfurt bei einer «Silent Demo». Foto: Boris Roessler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt - Rund 8000 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei am Samstag in Frankfurt am Main versammelt, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Nicht mal eine Stunde nach dem Beginn der Kundgebung sei der Römerplatz bereits voll gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. «Wir haben ein hohes Personenaufkommen.» Weitere Teilnehmer könnten deshalb auf den nahe gelegenen Paulsplatz ausweichen. «Bisher ist alles friedlich», sagte der Sprecher. Auch die Hygiene- und Mundschutzregeln würden eingehalten.

Auf dem Römerberg war ein Abstand am Nachmittag aber nicht mehr einzuhalten. Sehr viele Menschen standen auch auf dem Paulsplatz und in den Nebenstraßen bis zum Mainufer. Sie hielten Schilder mit dem Motto der Bewegung «Black Lives Matter» (Schwarze Leben zählen) hoch und riefen «No justice, no peace» (Keine Gerechtigkeit, kein Frieden). Redner erinnerten daran, dass Rassismus nicht nur in den USA existiere, sondern auch hier ein Problem sei.

«Wen ruft man im Notfall, wenn man nicht mal der Polizei vertrauen kann?», fragte eine Rednerin. Ein junger schwarzer Mann sprach von «26 Jahren Erfahrung mit Rassismus», die er gemacht habe. «Jeder kennt die Blicke, das gemütliche Herspazieren von Polizisten - und dann die verdachtsunabhängige Kontrolle», kritisierte er das sogenannte Racial Profiling, also Kontrollen auf Basis äußerlicher Merkmale.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sagte in einem kurzen Redebeitrag: «Wir sind die Stadt der Toleranz, wir sind die Stadt der Vielfalt, aber wir sind nicht tolerant für Rassismus - das hat keinen Platz hier.» Er erinnerte an rassistische Anschläge in der Vergangenheit, an Solingen, Halle «und in Hanau, direkt vor unserer Haustür - das ist eine Schweinerei!»

Es gab auch eine Schweigeminute, die zunächst etwas schwierig durchzusetzen war, weil weiter Sprechchöre erklangen. Dann war aber tatsächlich nur noch der Regen zu hören.

In mehreren hessischen Städten versammelten sich am Samstag Menschen zu sogenannten «Silent Demos» (deutsch: Stille Demonstrationen). In Wiesbaden kamen rund 500 Teilnehmer zusammen, in Kassel nahmen rund 3000 an einer friedlichen Demonstration teil. Auch in Fulda versammelten sich rund 1000 Menschen. Auslöser war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA. Bereits am vergangenen Freitag hatten sich rund 3000 Menschen auf einer Kundgebung in Frankfurt mit der Bewegung «Black Lives Matter» solidarisch gezeigt.