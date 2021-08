Über 1000 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz steigt auf 60,6

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen steigt weiter. Binnen eines Tages wurden im Bundesland 1028 weitere Fälle bestätigt, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervorgeht (Stand 3.14 Uhr). Die Behörden meldeten einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, kletterte von 56,3 am Vortag auf 60,6. Seit Beginn der Pandemie meldeten die hessischen Gesundheitsämter 303.606 Corona-Fälle. 7622 Menschen starben an oder mit dem Erreger.

In den Regionen liegen mehrere Städte und Kreise wieder über einer Inzidenz von 50. Den höchsten Wert wies die Stadt Frankfurt mit 88,2 auf, danach folgte Offenbach mit 85,2.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen nach Daten des Divi-Registers vom Mittwoch (Stand: 7.19 Uhr) 69 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 25 von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

© dpa-infocom, dpa:210825-99-957763/2