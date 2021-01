Über 2000 Euro Eigenanteil für Pflege im Heim

Zwei pflegebedürftige Frauen sitzen in einem Pflegeheim in ihren Rollstühlen nebeneinander. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Pflegebedürftige in Hessen müssen für die Betreuung im Heim im Schnitt über 2000 Euro im Monat selbst bezahlen. Mit der exakten durchschnittlichen Belastung von 2035 Euro liegt das Land leicht unter dem bundesweiten Schnitt von 2068 Euro, wie aus Daten des Verbands der Ersatzkassen mit Stand vom 1. Januar hervorgeht. Der höchste Betrag (816) in Hessen ist der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung, hinzu kommen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (718) sowie für Investitionen in den Einrichtungen (501). Der Eigenanteil für die Betreuung im Heim steigt seit Jahren kontinuierlich.

