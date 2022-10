Überlebender von Hanau-Anschlag spricht im Landtagsausschuss

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Im Landtags-Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau hat am Montag ein Überlebender als Zeuge ausgesagt. Der 41-Jährige war an dem Abend im Jahr 2020 zu Besuch in einem Kiosk gewesen, der zu den Tatorten zählt. Er habe sich mit einem Sprung hinter die Theke retten können, sagte der Zeuge im Landtag in Wiesbaden und berichtete, wie neben ihm Opfer starben.

Er sei bis in die frühen Morgenstunden am Tatort geblieben und während dieser Zeit mehrmals von Polizisten nach seinen Personalien gefragt worden, sagte der 41-Jährige. Anschließend sei er zur Polizeistation geschickt worden, um seine Aussage zu machen. Dort habe ihn eine Sozialarbeiterin angesprochen, wie es ihm gehe. Dafür, dass der Tatabend eine Ausnahmesituation gewesen sei, habe die Polizei gute Arbeit gemacht, sagte der Zeuge.

Ein 43-jähriger Deutscher hatte bei dem Anschlag am 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob es rund um die Tat Behördenfehlern gab. Bei der Sitzung am Montag ging es unter anderem um die Einsatztaktik der Polizei und die Versorgung der Opfer.

Ein 41 Jahre alter Polizist, der als erster an einem der Tatorte war, berichtete im Ausschuss davon, zunächst eine völlig unübersichtliche, chaotische Situation vorgefunden zu haben. Seine Aufgabe wäre es als erstes gewesen, die Menschen aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Zudem sei zu dem Zeitpunkt unklar gewesen, wo sich der Täter aufhält.