Umbau an Abschiebegefängnis abgeschlossen: 80 Haftplätze

Darmstadt - Die Um- und Neubaumaßnahmen an Hessens einzigem Abschiebegefängnis in Darmstadt sind abgeschlossen. Statt bislang 20 bietet die umgebaute Anstalt ab dem 1. Februar nun für 80 Abschiebehäftlinge Platz. «Dass wir nunmehr die Haftplätze ausbauen, ist der Tatsache geschuldet, dass der tatsächliche Bedarf an Haftplätzen die vorhandenen Kapazitäten übersteigt», teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag mit. Die Einrichtung in Darmstadt gibt es seit März 2018.

Seit der Eröffnung wurden dem Innenministerium zufolge dort 618 Menschen aus 54 Nationen untergebracht. 501 von ihnen wurden abgeschoben oder im Zuge des Dublin-Verfahrens in das zuständige EU-Land überstellt. Nach dem Dublin-Abkommen sind für Flüchtlinge jene Länder zuständig, in denen sie zuerst EU-Boden betreten haben.

An der Einrichtung hatte es in der Vergangenheit immer wieder Kritik gegeben, sie sei zu beengt, Besuchsanträge dauerten zu lange. Illegal in Deutschland lebende Ausländer können unter strengen Kriterien in Abschiebehaft genommen werden. Das muss ein Gericht anordnen. In diesen Einrichtungen gelten aber mehr Freiheiten als in Strafgefängnissen.

