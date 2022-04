Umweltausschuss: Skandal um keimbelastete Gurken wird Thema

Die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), spricht. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) muss sich heute (10.00 Uhr) im Umweltausschuss des Landtags den Fragen der Opposition zum Lebensmittelskandal um keimbelastete Gurken stellen. Die FDP-Fraktion will unter anderem wissen, ab wann die Landesregierung von den Hygienemängeln in dem südhessischen Betrieb wusste. Die Linksfraktion fragt in ihrem Berichtsantrag etwa nach der Personalstärke der hessischen Lebensmittelüberwachung.

Im Zusammenhang mit dem Lebensmittelskandal wurden mehrere Menschen in zwei Kliniken in Frankfurt und Offenbach mit Listerien infiziert, einer von ihnen könnte an den Folgen gestorben sein. Hygienemängel und keimbelastete, geschnittene Gurken in dem Betrieb waren im Februar entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Firmeninhaber. Der Betrieb war nach Angaben des zuständigen Landkreises Groß-Gerau zwei Jahre lang nicht kontrolliert worden, obwohl dies zweimal im Jahr hätte geschehen müssen.

