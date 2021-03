Unbekannte bewerfen Griechisches Konsulat mit Farbbeuteln

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Frankfurt/Main - Erneut haben Unbekannte das Griechische Generalkonsulat in Frankfurt mit Farbbeuteln beworfen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch. Durch die Farbe entstanden mehrere rund 30 Zentimeter große Flecken an der Hauswand. In den vergangenen Tagen war das Gebäude bereits mehrfach mit Farbe beworfen worden.

Ob es einen Zusammenhang zu den Protesten in Griechenland wegen der Verlegung des Linksterroristen Dimitris Koufodinas gibt, war zunächst unklar. Nach Angaben einer Sprecherin werde in alle Richtungen ermittelt. Die Kriminalpolizei suchte nach Zeugen der Tat.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-689455/2