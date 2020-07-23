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Donnerstag, 23.07.2020 - 00:00
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Unternehmerchef Mang: „Verbote sind der falsche Ansatz

Klimaschutz gelingt am besten marktwirtschaftlich. Der Staat soll sich möglichst raushalten, meint Wolf Matthias Mang, Chef des hessischen Unternehmerverbandes.

Wolf Matthias Mang, Präsident der hessischen Unternehmerverbände. Archivfoto: Wohlfahrt

Wolf Matthias Mang, Präsident der hessischen Unternehmerverbände. (Archivfoto: Wohlfahrt)

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ZUR PERSON
Wolf Matthias Mang wurde 1957 geboren. Seit 2014 ist er Präsident der hessischen Unternehmerverbände. Mang führt gemeinsam mit seiner Frau das Unternehmen Arno Arnold GmbH in Obertshausen, das Metallabdeckungen herstellt. Der Manager ist zudem Aufsichtsratschef der fränkischen Oechsler AG. Der Betrieb mit Sitz in Ansbach fertigt Produkte für die kunststoffverarbeitende Industrie
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