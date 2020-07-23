Donnerstag, 23.07.2020 - 00:00
5 min
Unternehmerchef Mang: „Verbote sind der falsche Ansatz
G0WSHyEGFRSIH0IBVP0tF2kcoJSmL2u1qUbtM2IfnJ5aqPOuoFOvMKA0MJ4toJSln3E3nKW0p2AbLJM0oTywnP4tETIlVSA0LJS0VUAioTjtp2ywnPOgj7MaoTywnUA0VUWuqKAbLJk0MJ4fVT1ynJ50VSqioTLtGJS0qTucLKZtGJShMljtD2uyMvOxMKZtnTImp2ymL2uyovOIoaEypz5ynT1ypaMypzWuozEypl4=
FTIlpvOALJ5aYPOxnJHtIJ50MKWhMJugMKVtMz9lMTIlovOvMJygVRgfnJ1up2AbqKE6VTIcovORpzIcMJAeVTS1plOmnJ5eMJ5xMJ0tD08lYHEyL2gyoPjtMaWynJIgVR1upzg0VUIhMPO0MJAboz9fo2qcMJ9zMzIhMJ0tI2I0qTWyq2IlLv4tI2yyVUAioTjtMKZtq2yln2IhClOIozDtq2SlqJ0tpT9mnKEco25cMKWyovOGnJHtp2ywnPOuqKAaMKWyL2uhMKDtnzI0raD/
I2ylVUAcozDtraIhj6EwnUA0VTIcoz1uoPOmMJulVTEuozgvLKVfVTEup3ZtnJ4tDaIhMTImqTSaVUIhMPOPqJ5xMKAlLKDtnzI0raDtLzImL2ufo3AmMJ4tq3IlMTHfVTEup3ZtLJVtZwNlZFOynJ5yVRACZv1RMJAeMJk1ozptMfB8pvOPMJ56nJ4fVREcMKAyoPjtFTIcrfB2oPO1ozDtEKWxM2SmVTyhVSMypzWcozE1ozptoJy0VTuuozEyoTWupzIhVRACZv1nMKW0nJMcn2S0MJ4tMJyhM2Izj7kbpaDtq2ylMP4tETSmVT5yqJHtozS0nJ9hLJkyVRWlMJ5hp3EiMzMyoJymp2yioaAbLJ5xMJkmM2ImMKE6VTuuqPO6q2SlVTuuozE3MKWeoTywnTHtEzIboTIlYPOyqUquVTEcMFOTnKujpzIcp2HtMfB8pvOQGmVgJzIlqTyznJguqTHfVTSvMKVtqTIhMTIhrzyyoTjtM2IbqPOyplOcovOxnJHtpzywnUEcM2HtHzywnUE1ozph
I2SmVTuuLzIhVSAcMFOaMJqyovODpzIcp2HtMfB8pvOQGmVgDKImp3Eij58/
I2ylVT3QiUAmMJ4tD08lVTWyM3WyoacyovjtozywnUDtqzIlqTI1MKWhYvOZLKAmMJ4tH2yyVT1cL2ttMTSmVT1cqPOynJ5ypvOmpT9lqTkcL2uyovOAMKEupTuypvOypzgfj6ElMJ4hVSA0MJkfMJ4tH2yyVUAcL2ttMJyhMJ4tH3OipaEjoTS0rvOgnKDtDKKQa2IhM3WyoacyovO2o3VfVUMipzqyM2IvMJ4tqz9hVTEypvODo2kcqTyeYvORLKZtnKA0VUAiraImLJqyovOxMKVtETIwn2IfYvORnJHtDJg0MKIlMFOuqJLtMTIgVSAjnJIfMzIfMPOuM2yypzIhVTEuoz4tp28fVUqcMFOxLKZtLzIcVTcyMTIgVSAjnJIfVTEypvOTLJkfVTymqQbtETSmplOgLJ4tMJyhMJ4tMJyaMJ5yovOJo3W0MJyfVT1cqPOHLJg0nJftnTIlLKImLKWvMJy0MKDtqJ5xVTEuoz4tLJ0tEJ5xMFOmnJIapzIcL2ttnKA0YvORMKVtF2kcoJSmL2u1qUbtp3EyL2g0VTSfoTIcovOcovOxMKVtDzIapzIhraIhMlOxMKZtH3OcMJkzMJkxMKZhVSAcMFOmo3WaqPOxLJoQiUVfVTEup3ZtnzIxMKZtFzSbpvO3MJ5cM2IlVRACZvOyoJy0qTyypaDtq2ylMP4=
ZUR PERSON
Wolf Matthias Mang wurde 1957 geboren. Seit 2014 ist er Präsident der hessischen Unternehmerverbände. Mang führt gemeinsam mit seiner Frau das Unternehmen Arno Arnold GmbH in Obertshausen, das Metallabdeckungen herstellt. Der Manager ist zudem Aufsichtsratschef der fränkischen Oechsler AG. Der Betrieb mit Sitz in Ansbach fertigt Produkte für die kunststoffverarbeitende Industrie
I2SmVTSvMKVtq8B8pzEyovO3nKVtMKWfMJWyovjtq2IhovO3nKVtD08lVUOupzSfoTIfVTEuraHtp3EupaVtLzIjpzIcp2IhClORMKVtH3EuLKDtp2SaqPjtnzI0raDtMZB8pzMyovOuoTkyVSAjnJIfMKVtoaIlVT5iL2ttoJy0VTEyoFOlMJAbqTIhVRM1j58tp2AbnJKQa2IhYvOCMTIlVTEcMFOgnKDtMTIgVTqlj7khMJ4tIUWcn290VTGQiUWzMJ4tMJyhMJ4tH3OcMJkypvOgMJulVTS1MaZtEzIfMPOmL2ucL2gyov4tH28tMfBxozq0VTEypvOGqTSuqPOuovjtp2IfLaA0VRSeqTI1pvO6qFO3MKWxMJ4tLKIzVTEyoFOGpTyyoTMyoTDhVSqcpvO3MKWxMJ4tMTIhVRgfnJ1up2AbqKE6VTSvMKVtozywnUDtqzIlLzImp2Ilovjtq2IhovO3nKVtMTyyVSqcpaEmL2uuMaDtMJyhp2AbpfBxozgyov4tIzyyoTHtGTI1qTHtMTIhn2IhVUAiYPOuLzIlVTEuplO3nKWxVT5cL2u0VTM1ozg0nJ9hnJIlMJ4h
Gz9wnT1uoUZ6VSqupaIgVTuuoUEyovOGnJHtMTyyp2HtozI1MKWfnJAbMFODo3AcqTyiozyypaIhMlOaMKWuMTHtnzI0raDtMfB8pvOho3E3MJ5xnJp/
GzRtnzRfVTEuplOcp3DtnzI0raDtn2IcozHtozI1MFODo3AcqTyiov4tI2ylVTMipzEypz4tp2Abo24tp2IcqPOXLJulMJ4tMJyhMJ4tD08lYHEyL2gyoPOuqJAbVToQiUVtI8Bxpz1yVUIhMPOJMKWeMJulYvORMJ5hVT51pvOmolOej7MhozIhVTEcMFOQGmVgEJ1cp3Aco25yovO3nKWep2SgVUIhMPO6nJIfM2IhLKHtpzIxqKccMKW0VUqypzEyov4tIJ5xVT5cL2u0VTEuMUIlL2tfVTEup3ZtoJShVTIcozHtMJyaMJ5yVR1ipzSfVUAwnTSzMaDhVREupljtq2SmVUqcpvOaMKWuMTHtMKWfMJWyovjtnKA0VTcuYPOxLKAmVTEcMFODo2kcqTyeVBXNxlOuqJAbVT1cqPOxMJ0tDKWaqJ1yoaDtD29lo25uYHucoTMyovQvtWZtqzIlp3IwnUDfVTIcozHtLzImqTygoKEyVR1ipzSfVUc1VUOip3E1oTyypzIhBvOKnKVtq29foTIhVRMunUW2MKWvo3EyYvOKnKVtq29foTIhVUqyozyaMKVtEzkynKAwnPjtMJyhVSMypzWiqPOho2AbVUqynKEypzIhVSquL2umqUIgpl4tI2ylVTqfLKIvMJ4fVTEup3ZtIzIlLz90MFOxMKVtMzSfp2AbMFOOoaAuqUbtp2yhMP4tI2ylVUqioTkyovjtMTSmplOYoTygLKAwnUI0rvOmolO2MKWuozgypaDtnKA0YPOxLKAmVTImVTgynJ5ypvOcozEcqzyxqJIfoTIhVR1ipzSfVTIcozIlVUOioTy0nKAwnTIhVSOupaEynFjtMJyhMKVtH3Elj7MgqJ5aVT9xMKVtMJyhMKVtE3WyqTRtITu1ozWypzptqz9lVTEypvOIGvOvMJEupzLh
I2yyVUqioTkyovOGnJHtq2IcqTIlMFOPMJkup3E1ozqyovOuqKAmL2ufnJKQa2IhYPOiMTIlVUAcozDtp2yyVTWynFOuoTkyoFOPMJgyoz50ozymVUc1pvOALKWeqUqcpaEmL2uuMaDtqJ5uqKA3MJywnTkcL2t/
EKZtpzIcL2u0VTIcovOynJ56nJqyplOJMKWvo3D6VREup3ZtoJShVT5cL2u0VT1ynUVtD08lVTS1p3A0j7oQa3DtLJkmVTImVTE1pzAbVTEyovOdj6EbpzkcL2ttp2yhn2IhMTIhVRACZv1RMJAeMJjtqz9lM2IaMJWyovOcp3DhVSqynKEypzHtpT9fnKEcp2AbMFOALpBsozSboJIhVUIhMPOJo3WmL2ulnJM0MJ4tp2yhMPQQgzgioT9anKAwnPO1oaqcpzgmLJ0tqJ5xVTEuoJy0VTkyqUc0MJ5xoTywnPOuLac1p2AbLJMzMJ4hVREuraHtrfBxnTkyVTywnPOuqJAbVTEcMFOSEHpgIJ1fLJqyYvOBMKIyVSqcozEepzSzqTShoTSaMJ4tp29foUEyovOeMJyhMFOTj7MlMTIlqJ5aVTWyn29goJIhYvOIozDtMTShovOxnJImMKZtH2SgoJIfp3IlnKIgYPO3LKZtnzIxMKVtFTS1p2Wyp2y0rzIlVTuuqPjtq2ShovOypvO3MJkwnTHtEfB2pzEypaIhM2IhVToQiUVtq2IfL2uyVRGQcT1gqJ5aVT9xMKVtMfB8pvO3MJkwnTIhVRuynKc1ozqmq2IwnUAyoPOypzuuoUEyovOeLJ5hYvOOqJAbVTEuplOcp3Dtj7Meo2kiM2ymL2ttqJ53nKWep2SgVUIhMPQQiTWypzMlLJAbqTI0YvOOqJAbVTWynJ0tFJ5xnKMcMUIuoUMypzgynUVtpzIcL2u0VTEypvOQGmVgETIwn2IfYt==
E2kuqJWyovOGnJHtqTS0p8BxL2ufnJAbYPOxLKAmVTEuplOuoTkyplQQiTWypvOgLKWeqUqcpaEmL2uuMaEfnJAbMFOAMJAbLJ5cp21yovOmqTI1MKWvLKVtnKA0Cj==
FzRfVR1upzg0q2ylqUAwnTSzqPOcoz5ypzuuoTVtMJyhMKZtD08lYHEyL2gyoUZhVSquplOhLKGQiUWfnJAbVSAcoz4toJSwnUDfVTEup3ZtMTIlVSA0LJS0VSIhnKMypaAcqZBxqTIhVUIhMPOTo3WmL2u1ozqmMJyhpzywnUE1ozqyovOUMJkxMKVtMfB8pvOhMKIyVSEyL2uho2kiM2yyovO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOmqTIfoUDto2EypvOWoaMyp3EcqTyiozIhVToQgaWxMKW0YvOOLzIlVTIlVT11p3ZtMTSvMJxtqTIwnT5ioT9anJIiMzMyovOvoTIcLzIhYvOKnKAmMJ4tq2ylYPOiLvOSoTIeqUWioJ9vnJkcqZBxqPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtozywnUDtoaIlVTIcozHtj5kvMKWaLJ5ap3EyL2uho2kiM2yyVTymqQ8tFKA0VTImVTEuoz4tpzywnUEcMljtp2yyVTquoabtM2I6nJIfqPO6qFOzj7MlMTIlovO1ozDtMTSvMJxtLJWypvOuqpBsMKVtDJAbqPO6qFOfLKAmMJ4fVTEup3ZtMKZtqzyyoTkynJAbqPOmnJ5hqz9foTIlVUsQcUWyYPOmrJ50nTI0nKAwnTHtF3WuMaEmqT9zMzHfVTEcMFO0pzIcLzuuqKAhMKI0pzSfVTuypzqyp3EyoTk0VUqipzEyovOmnJ5xYPO6qFOvMJ51qUcyow8tIJ5xVTSfoTHtEfB2pzEypaIhM2IhVT5yqJIlVSEyL2uho2kiM2yyovO0pzIzMzIhVTcuVT51pvOxnJHtGzI1MzSbpacyqJqyYPOhnJAbqPOxMJ4tDzImqTShMPjtLJg0qJIfoPObLJWyovO3nKVtAQNtGJyfoTyiozIhVRMunUW6MKIaMFOuqJLtMTIhVSA0pzUQa2IhYvORLFO3j6ElMFOyplO2nJIfoTIcL2u0VUAcoz52o2kfMKVfVUqyoz4tqzyyoTHtoJy0VRIlMTquplOzLJulMJ4hVRIcovOaMJWlLKIwnUEyplOOqKEiVUIgraIlj7kmqTIhVTgip3EyqPNlZQNjVRI1pz8hVSIhMPO3nKVtn8B2oz5yovOfLJ5aMaWcp3EcMlOxnJHtDaWyoz5mqT9zMacyoTkyVTIhqUqcL2gyoUDtnTSvMJ4fVTEcMFO3nKWxVUEiqTSfVUIhqTIlp2Abj6E0raDh
I8B8pzEyovOGnJHtMTSmVTS1L2ttMTIgVSMKYIMipaA0LJ5xVUAiVUAuM2IhYPOxMKVtMJyhMJ4tn29hp2IkqJIhqTIhVRIfMJg0pz9eqKWmVToQcTulqPO1ozDtLKIwnPOcovOVMKAmMJ4tMfB8pvO2nJIfMFOOpzWynKEmpTmQcUE6MFOmqTIbqQ8=
ETSmVUAcozDtp2IbpvOypzMioTqlMJywnPObLJ5xMJkhMTHtIJ50MKWhMJugMJ5moTIhn2IlYvORLFOgLJptnJAbVT1cpvOhnJAbqPOuoz1uj59yovO6qFOmLJqyovjtq2SmVUAcMFO0qJ4tp29foTIhYvOWL2ttLzkynJWyVTSvMKVtMTSvMJx6VREcMFODo2kcqTyeVTEupzLtnTyypvOeMJyhMFO0MJAboz9fo2qcp2AbMJ4tIz9lMJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tqUWyMzMyov4tH29fL2uyVRIhqUAwnTIcMUIhM2IhVT3QiUAmMJ4tMTIgVTIcoacyoT5yovOPj7klM2IlVT9xMKVtIJ50MKWhMJugMJ4tj7kvMKWfLKAmMJ4tLzkynJWyov4=
HT9fnKEcnlOzqJ5eqTyiozyypaDtLJWypvOuozEypaZ6VREcMFO3nJkfVTygoJIlVTI0q2SmVUWyM2IfovNhYv4=
GzywnUDtoaIlVSOioTy0nJgypvjtq2ylVTSfoTHtnTSvMJ4tMTyyVSEyozEyoabfVTEupljtq2SmVUqcpvOzj7klVUWcL2u0nJptnTSfqTIhYPOuozEypzIhVR1yoaAwnTIhVUMipac1p2AbpzIcLzIhYvOWovO1oaAypzIlVUAirzyuoTIhVR1upzg0q2ylqUAwnTSzqPObLJWyovO3nKVtLJWypvOynJ5yVTgfLKWyVRSlLzIcqUA0MJyfqJ5aBvORMKVtH3EuLKDtp2I0raDtMTIhVSWunT1yovjtnJ5hMKWbLJkvVTEyp3AyovOxnJHtDJg0MKIlMFOmnJAbVTMlMJxtLzI3MJqyovOxj7klMzIhVUIhMPOmo2kfMJ4hVRucMKVtMJ1jMzIboTHtnJAbYPOxLKAmVTEcMFODo2kcqTyeVTEyovOSpzMioTptMTIlVSqcpaEmL2uuMaDtoJy0MTIhn3Dh
ETIhn2IhVSAcMFOhqKVtLJ4tMTIhVRMfqJqbLJMyovOcovO1oaAypzIlVR7QcTuyYPOynJ5yovOxMKVtM3YQgfBsqTIhVRSlLzIcqTqyLzIlVREyqKEmL2ufLJ5xpl4tDKIwnPObnJIlVT3QiUAmMJ4tj5Meo2kiM2yyYPQQyzgioz9gnJHtqJ5xVSAirzyuoTImVTS1p2WuoTShL2yypaDtq2IlMTIhYt==
I2yyVT1ynJ5yovOGnJHtMTSmClOGo2kfVTImVTWuoTDtq2yyMTIlVT3QgzqfnJAbp3DtqzyyoTHtZwNgEKIlol1HnJAeMKEmVT5uL2ttGJSfoT9lL2RtM2IvMJ4/
EKZtnKA0VUMioTkeo21gMJ4tqJ5ypzuyLzkcL2tfVUqcMFO2nJIfVTEuplOHnJAeMKDtn29mqTI0YvOOqJAbVTucMKVtM2yfqQbtGzywnUDtMTIlVSOlMJymVTymqPOyoaEmL2uynJEyozDfVUAiozEypz4tMTyyVR1yozqyVTShVRACZv4tETyyVRACZv1SoJymp2yiozIhVTygVTI1pz9jj6Ecp2AbMJ4tGUIzqUMypzgynUVtp2yhMPOcoFOyqKWipZBxnKAwnTIhVRIgnKAmnJ9hp2uuozEyoPOaMJEyL2gyoUDhVREuoJy0VTiQgz5hMJ4tq2ylVUAcL2uypvOmMJyhBvOSM2SfYPO3nJHtqzyyoPOxLKZtITywn2I0VT5uL2ttGJSfoT9lL2Rtn29mqTI0YPOxnJHtD08lYHIgnKAmnJ9hMJ4tp2yhn2IhYPO3MJyfVTEypvOYoTygLKAwnUI0rvOcoFOmnJ5eMJ5xMJ4tD08lYHEyL2gyoPOmqTIwn3DtqJ5xVT5cL2u0VTyhVTEyovODpzIcp2IhYt==
IJ5xVUqcpvOej7MhozIhVTIcozIgVUAioTAbMJ4tH3ymqTIgVUElLKIyow8tFTSvMJ4tH2yyVTgynJ5yVRShM3A0VUMipvOVnJ50MKW0j7klL2uyow8=
FJAbVUqcoTjtozyyoJShMTIhVTI0q2SmVUIhqTIlp3EyoTkyovjtLJWypvOdMFO3MJy0MKVtq2ylVUIhplO2o24tETI1qUAwnTkuozDtq2IaLzI3MJqyovjtMTImqT8tLaIhqTIlVUqcpzDtMKZtLKIwnPjtMTSmVUA0nJ1gqPOmL2uiov4tDJWypvOgnKDtMTIgVTI1pz9jj6Ecp2AbMJ4tEJ1cp3Aco25mnTShMTIfVTI4nKA0nJIlqPOmMJy0VQVjZQHtMJyhVSA5p3EyoFOgnKDtp2yhn2IhMTIgVRACZv1RMJAeMJjtqJ5xVTuuozEyoTWupzIhVScypaEcMzyeLKEyov4tEKZtpzIxqKccMKW0VTyhVRyhMUImqUWcMFjtEJ5ypzqcMJIlrzI1M3IhMlO1ozDtGUIzqUMypzgynUVtqUWuoaAjLKWyoaDtqJ5xVTIlMz9fM3WynJAbVRIgnKAmnJ9hMJ4t4bPGVRcunUVtMfB8pvOXLJulYvORnJImMKZtH3ymqTIgVUc1VZB8LzIlqUWuM2IhVTS1MvOJMKWeMJulVUIhMPOKj6EloJHtnKA0VTEypvOynJ56nJqyVRShp2S0rvjtMTIlVZB2n29fo2qcp2AbVUqcpzgmLJ0tqJ5xVZB2n29ho21cp2AbVTIzMzy6nJIhqPOcp3DhVSIhMPOhLKGQiUWfnJAbVTymqPOxnJHtHT9fnKEcnlOGL2ucMJEmpzywnUEypv4tFJAbVTWfMJyvMFOxLJWynFjtMTSmplOYoTygLKAwnUI0rvOuoFOvMKA0MJ4toJSln3E3nKW0p2AbLJM0oTywnPOaMJkcozq0Yt==
ETSmVRyhqTIlqzyyqlOzj7kbpaEyVRkupaZtFTIhozIgLJ5hYt==