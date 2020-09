Unterschiedliche Geständnisse weiter Thema in Lübcke-Prozess

Die gefalteten Hände des Hauptangeklagten Stephan Ernst. Foto: Boris Roessler/dpa pool/dpa (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa pool/dpa)

Frankfurt/Main - Im Prozess um den Mordfall Lübcke hat erneut ein ehemaliger Verteidiger des Hauptangeklagten zur Frage ausgesagt, wie dessen widersprüchliche Aussagen zur Tat zustande gekommen sind. Der Jurist aus Kassel sagte am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main, die ersten beiden Geständnisse gingen auf die Beratung verschiedener Anwälte zurück.

Ernst soll im Juni 2019 aus rechtsextremistischen Motiven Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen haben. In einem ersten Geständnis nach seiner Verhaftung räumte er die Tat ein. In einem zweiten bezeichnete er dann den Mitangeklagten Markus H. als Schützen. In einem dritten Geständnis vor Gericht räumte er die Tat ein, belastete aber auch H., der ihn begleitet habe.

Ernsts aktueller Pflichtverteidiger Mustafa Kaplan hatte am Montag ausgesagt, der frühere Verteidiger Frank Hannig habe ihm gegenüber erklärt, sich Teile des zweiten Geständnisses ausgedacht zu haben. Der Kasseler Anwalt, der am Donnerstag vom Gericht befragt wurde, sprach in seiner Aussage davon, ihm gegenüber habe Hannig einen «Knaller» angekündigt. Er selbst habe Ernst als damaliger zweiter Verteidiger dringend abgeraten, sich erneut zu äußern.

Auch das erste Geständnis war am Donnerstag Thema. Zur Frage, ob Ernsts damaliger Verteidiger eine Gegenleistung in Aussicht gestellt hatte, dass er die alleinige Schuld auf sich nimmt, konnte der Zeuge aber nichts sagen.