Untersuchungsausschuss zu Hanau hört weitere Zeugen

Wiesbaden - Mit der Zeugenanhörung von drei weiteren Angehörigen von Hanauer Anschlagsopfern wird die Reihe der öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses zu dem Attentat heute (9.00 Uhr) fortgesetzt. Darunter ist auch Niculescu Păun, dessen Sohn Vili Viorel den Attentäter verfolgt hatte, um ihn zu stoppen und von diesem in seinem Auto erschossen worden war. Es ist die zweite von insgesamt vier öffentlichen Sitzungen des Ausschusses, in denen Angehörige der Mordopfer zu Wort kommen sollen. Das Gremium des Hessischen Landtags geht der Frage nach, ob es vor, während oder nach der Tat vom 19. Februar 2020 in Hanau zu einem Behördenversagen gekommen ist.

Bevor er ermordet wurde, hatte Vili Viorel Păun vergeblich versucht, den überlasteten Hanauer Polizeinotruf zu erreichen. Sein Vater hatte den Betreibern der Notrufzentrale in Hanau sowie den am Tatabend verantwortlichen Beamten fahrlässige Tötung zum Nachteil seines Sohnes vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Hanau war zu dem Schluss gekommen, dass zwischen dem Engpass bei dem Notruf und dem Tod von Vili Viorel Păun kein ursächlicher Zusammenhang nachweisbar sei. Die Behörde hatte Vorermittlungen im Rahmen eines Prüfvorgangs geführt, ein Ermittlungsverfahren aber abgelehnt, weil sie keinen strafprozessualen Anfangsverdacht sah.

Der 43-jährige Deutsche Tobias R. hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er nach Erkenntnissen von Ermittlern seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Bundesanwaltschaft ihr gegen Unbekannt geführtes Ermittlungsverfahren zu dem Anschlag einstellt. Nach ihrer Einschätzung hatte Tobias R. keine Mitwisser oder Gehilfen. Auch für eine Tatbeteiligung seines Vaters sahen die Ermittler keine Anhaltspunkte.

