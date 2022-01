Unterzeichnung des Zukunftspakts Mobilfunk für Hessen

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die schwarz-grüne Landesregierung will heute (13.00 Uhr) zusammen mit drei Mobilfunknetzbetreibern den «Zukunftspakt Mobilfunk für Hessen» schließen. Die Vereinbarung schließt an den hessischen Mobilfunkpakt aus dem Jahr 2018 an. Ziel ist es, die digitale Infrastruktur im Land weiter zu verbessern. Ministerpräsident Volker Bouffier und Digitalministerin Kristina Sinemus (beide CDU) werden mit den Vertretern der Deutschen Telekom, Telefónica Deutschland und Vodafone den Zukunftspakt unterzeichnen und eine Bilanz des bisherigen Netzausbaus ziehen.

